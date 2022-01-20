Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер

Фото: ТАСС/imago/United Archives

Немецкий и американский актер Харди Крюгер скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает издание THR.

Артист ушел из жизни в своем доме в Калифорнии.

Харди Крюгер родился в 1928 году. Он дебютировал в кино в 15 лет – снялся в пропагандистской драме Junge Adler ("Орленок", 1944).

После Второй мировой войны актер работал с агентом Артуром Ранком и снимался в британских фильмах. Всего Харди Крюгер снялся более чем в шести десятках фильмов и сериалов, в том числе в лентах "Хатари!", "Полет Феникса" и "Красная палатка".