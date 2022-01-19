Умер французский актер Гаспар Ульель

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Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на агента актера.

Ранее сообщалось, что Ульель пострадал во время катания на горнолыжном курорте "Розьер", расположенном на юго-востоке Франции. По предварительным данным, артист мог получить травмы в результате столкновения с другим лыжником.

На момент появления спасателей на месте происшествия Ульель был без сознания. Актера доставили в Университетский больничный центр города Гренобля.

Гаспар Ульель снимался в картинах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль – это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции Сезар.