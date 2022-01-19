Актер Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте на юго-востоке Франции – СМИ

14:23
Фото: ТАСС/Zuma/Nasser Berzane
Известный французский актер Гаспар Ульель пострадал во время катания на лыжах на горнолыжном курорте "Розьер", расположенном на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
"Гаспар Ульель пострадал в результате несчастного случая на лыжах во вторник, 18 января, около 16 часов. Актер находился на горнолыжном комплексе "Розьер" в департаменте Савойя на перекрестке двух лыжных трасс", – сообщает телеканал.
По предварительным данным, артист мог пострадать в результате столкновения с другим лыжником. На момент появления спасателей на месте происшествия Ульель был без сознания.
BFMTV отмечает, что актера доставили в Университетский больничный центр города Гренобля.
Гаспар Ульель наиболее известен по ролям в таких картинах, как "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран" и "Это всего лишь конец света".
В ноябре 2021 года известный американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, как чуть не погиб на съемках. Опасный инцидент произошел при подготовке фильма "Рокки IV". Артиста доставили в реанимацию после полученного в сценической драке удара.
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