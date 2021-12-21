Врачи рассказали о состоянии фигуриста Соловьева

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Избитого фигуриста Дмитрия Соловьева доставили в Боткинскую больницу, он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он в 49-м нейрохирургическом отделении, дыхание нормальное", – рассказали в медучреждении.

Ранее менеджер фигуриста Дмитрия Соловьева Елена Болотова рассказала, что спортсмена сначала доставили в полицию, после чего увезли в больницу.

Сообщалось, что спортсмен пострадал в драке, когда заступился за свою гражданскую жену. По предварительным данным, побои Соловьеву нанесли три человека.