Устроивших драку в подземном переходе в Москве задержали благодаря камерам видеонаблюдения

14:25
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Полиция задержала участников драки в подземном переходе у станции метро "Комсомольская". Ими оказались трое жителей Кемерово, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. <...> Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел", – рассказали в ведомстве.
Нападавшими оказались жители Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Уточняется, что найти из помогли записи с камер видеонаблюдения.
По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").
9 декабря в сети появилось видео, на котором неизвестные избивают ногами прохожего. Утверждалось, что последним оказался военнослужащий, заступившийся за молодую пару, к которой приставали хулиганы. В итоге конфликт остановили очевидцы.
После этого полиция инициировала проверку.
В Москве в переходе метро трое неизвестных избили мужчину
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: