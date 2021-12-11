Устроивших драку в подземном переходе в Москве задержали благодаря камерам видеонаблюдения

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полиция задержала участников драки в подземном переходе у станции метро "Комсомольская". Ими оказались трое жителей Кемерово, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. <...> Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел", – рассказали в ведомстве.

Нападавшими оказались жители Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Уточняется, что найти из помогли записи с камер видеонаблюдения.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

9 декабря в сети появилось видео, на котором неизвестные избивают ногами прохожего. Утверждалось, что последним оказался военнослужащий, заступившийся за молодую пару, к которой приставали хулиганы. В итоге конфликт остановили очевидцы.

После этого полиция инициировала проверку.

