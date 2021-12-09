Полиция проверит информацию о драке у метро "Комсомольская" в Москве

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полиция проверяет информацию о драке в подземном переходе у станции метро "Комсомольская" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

"ГУ МВД России по Москве проводит проверку по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, на которых неизвестные граждане наносят телесные повреждения мужчине в подземном переходе", – отметили в ведомстве.

До этого в Сети появилось видео, на котором неизвестные избивают ногами прохожего. Утверждалось, что последним оказался военнослужащий, заступившийся за молодую пару, к которой приставали хулиганы. В итоге конфликт остановили очевидцы.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавших.

