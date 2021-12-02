Прокуратура начала проверку после драки рабочих в центре Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

Столичная прокуратура начала проверку после драки рабочих в одном из дворов в Басманном районе Москвы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Прокуратура проводит проверку по поступившим обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на улице Машкова", – говорится в публикации.

На записи видно, как несколько мужчин в спецодежде наносят друг другу удары. Причина инцидента не сообщается.

Ранее драка произошла возле торгового центра в подмосковном Пушкине. Одного из ее участников госпитализировали.

По некоторым данным, конфликт начался на бытовой почве.

