Сын актера Максима Дрозда оказался в больнице после драки около бара в центре Москвы

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Фото: instagram/maxdrozd
Полицейские начали проверку после сообщений о травмировании молодого мужчины в Москве. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения телесных повреждений молодым человеком 2001 года рождения", – подтвердили в ведомстве.
По данным источника ТАСС, пострадавшим оказался сын актера Максима Дрозда – Егор. У него диагностированы множественные гематомы, а также травма головы.
Сообщается, что драка случилась возле бара "Killfish" на Покровке ранним утром в субботу, 11 декабря. При этом в больницу пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения забрали из дома на Кутузовском проспекте.
В свою очередь, Максим Дрозд уточнил, что сын получил сложную травму и призвал своих подписчиков молиться за него. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.
Максим Дрозд известен ролями в кинокартинах "Адмиралъ", "Изгнание" и "Какая чудная игра". Кроме того, он играл в сериалах "Ликвидация", "Бандитский Петербург – 2" и других.
Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестные избивают ногами прохожего. Утверждалось, что последним оказался военнослужащий, заступившийся за молодую пару, к которой приставали хулиганы. В итоге конфликт остановили очевидцы.
После этого полиция инициировала проверку.
В Москве в переходе метро трое неизвестных избили мужчину
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