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Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал, как чуть не погиб во время съемок фильма "Рокки IV". Речь идет о сцене драки с Дольфом Лундгреном, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Сталлоне получил сильный удар от коллеги. Актер почувствовал себя плохо той же ночью: у него поднялось давление до 260.

"Я собирался поговорить с ангелами", – рассказал Сталлоне.

Он был доставлен в реанимацию и оставался в отделении интенсивной терапии в течение четырех суток, прежде чем вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что три члена съемочной группы пострадали на съемках фильма "Неудержимые-4" в Греции, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Отмечается, что технический сотрудник, оператор и каскадер Джейсона Стэтхэма получили травмы в Салониках, где проходили съемки картины. Один из техников получил серьезные повреждения при падении с судна. Врачи оценивают его состояние как критическое.