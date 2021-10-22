На съемках фильма с Алеком Болдуином застрелили оператора и ранили режиссера – СМИ

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Фото: instagram.com/alecbaldwininsta
Из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна "Ржавчина" с участием американского актера Алека Бодуина погибла оператор кинокартины. Об этом со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе сообщает портал TMZ.
По информации издания, инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.
По предварительным данным, у режиссера ранена ключица, оператора санавиацией доставили в больницу, там она скончалась от полученных ранений.
Также сообщается, что присутствовавший в момент выстрела в кадре Болдуин не пострадал.
Началось расследование. Предстоит выяснить, был ли инцидент вызван человеческим фактором или поломкой реквизита. Съемки вестерна временно приостановили.
Ранее сын советского и российского актера театра и кино Владимира Конкина заявил, что тот девять раз выстрелил в него. Мужчина отметил, что конфликт произошел несколько лет назад. Конкин-старший стрелял в сына из травматического оружия.
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