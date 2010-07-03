Актер из "Мстителей" угрожал бывшей жене убийством

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Бывшая жена актера Джереми Реннера Сонни Пачеко заявила, что он угрожал убить ее и покончить жизнь самоубийством, пишет портал TMZ. Сейчас пара судится за право опеки над шестилетней дочерью Авой.

По словам Пачеко, Реннер ей убийством в ноябре прошлого, употребив алкоголь и кокаин в клубе. Однажды актер засунул себе в рот пистолет, а затем внезапно выстрелил в потолок. В это время его дочь спала в соседней комнате.

Пачеко добивается единоличной опеки над ребенком. Она утверждает, что Реннер злоупотребляет психоактивными веществами и часто прибегает к эмоциональному насилию и словесным оскорблениям.

Женщина приводит слова няня их дочери, которая слышала от актера, что он собирается убить бывшую супругу, так как для ребенка "лучше остаться без родителей, чем иметь такую мать, как Сонни".

Шестилетняя Ава рассказывала матери, что в дом отца приходят разные женщины.

Реннер обвинения бывшей супруги отрицает. Он считает, что они обусловлены психологическими проблемами Пачеко. Актер настаивает, чтобы суд ограничил ее совместное время с Авой на время лечения.

Джереми Реннер сыграл в фильмах "Мстители", "Афера по-американски", "Город воров", "Охотники на ведьм" и "Прибытие". В 2017 году журнал Forbes назвал его самым прибыльным актером.

Ранее актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинения также получили его коллеги по школе актерского мастерства.