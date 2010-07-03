Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Стивен Сигал заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

Он отметил, что ему не интересен этот вопрос, поскольку чувствует себя еще молодым. Актер добавил, что в России сейчас занимается кинопроектом, однако не стал уточнять подробностей, передает Агентство "Москва".

Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил Владимир Путин. В настоящее время актер является гражданином США, России и Сербии.

В начале апреля 2018 года он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

Стивен Сигал снялся в 120 фильмах, среди которых самые популярные "В огне", "Смерти вопреки", "В смертельной зоне", "Над законом". Его коллегами по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры.

