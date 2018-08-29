Стивен Сигал решил открыть в России сеть школ айкидо

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Стивен Сигал планирует открыть в России сеть школ айкидо под брендом "Небесная душа". Он уже подал заявку на регистрацию Aikido Ten Shin Dojo в Роспатент.

Уточняется, что документ поступил в ведомство 24 августа, а в качестве заявителя в нем указан индивидуальный предприниматель Сигал Стивен Фредерик.

"Прошу зарегистрировать заявляемое обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в Федеральной службе по интеллектуальной собственности", − сказано в тексте заявки.

Представитель актера, партнер компании Legal Art Дмитрий Орлов подтвердил РИА Новости, что Сигал собирается открыть в России сеть школ айкидо. По его словам, Aikido Ten Shin Dojo − бренд, который Сигал "с 1974 года везде "раскручивает", развивает, и под ним проводит тренировки". "Именно этот бренд он регистрирует в графическом виде, как картинка, и в английском варианте, и в русском варианте", − уточнил Орлов.

Он также пояснил, что после регистрации "Небесной души" в России Сигал сможет, во-первых, продвигать под этим брендом свои спортивные услуги, а во-вторых, бороться с теми, кто пытается использовать бренд незаконно. Где и когда откроется первая спортивная школа Сигала, пока неизвестно, но актер твердо намерен воплотить этот проект в жизнь, подчеркнул Орлов.

Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. А в начале апреля 2018 года он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Кроме того, в августе актер зарегистрировался в России в качестве индивидуального предпринимателя.