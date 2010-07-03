Де Ниро обвинили в половой дискриминации

13:18
13:18
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Фото: ТАСС/Evan Agostini/Invision/AP
Экс-помощница американского актера Роберта Де Ниро обвинила его в половой дискриминации. Грэм Чейз Робинсон требует в суде взыскать со звезды Голливуда 12 миллионов долларов компенсации, пишет Variety.
По информации издания, экс-помощница настаивает, что, общаясь с сотрудницами своей компании, Де Ниро допускал сексистские выражения и оскорбительные намеки. По словам девушки, с ней актер вел себя как с "офисной женой".
Робинсон также обвинила компанию Де Ниро в том, что ее зарплата была меньше, чем у коллег-мужчин. "Роберт Де Ниро – человек устаревших нравов", – заявила девушка. Как утверждается в тексте ее судебного иска, актер "не приемлет то, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным", и "не думает, что половая дискриминация на рабочем месте нарушает закон".
Представитель Де Ниро в свою очередь навал все обвинения Робинсон абсурдными. В августе компания Де Ниро подала против экс-помощницы встречный иск на шесть миллионов долларов за растрачивание денег компании и просмотр сериалов на рабочем месте. В частности, как говорится в иске, в январе девушка за четыре дня посмотрела в офисе целых 55 серий телесериала "Друзья". Сама экс-помощница отрицает претензии бывшего работодателя.
Ранее сообщалось, что с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера потребовали взыскать более 200 миллионов рублей. С таким требованием в Арбитражный суд Москвы обратилась "Русская фильм группа". Компания финансировала картину "Тайна печати дракона", где в эпизодических ролях сыграли Чан и Шварценеггер.
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