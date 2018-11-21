Роберт де Ниро определился с семейным положением

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Американский актер, режиссер и продюсер Роберт де Ниро разводится с женой. Об этом сообщает издание Page Six.

По информации источника, актер больше не живет вместе с женой, и они скоро объявят о расставании. С актрисой Грэйс Хайтауэр актер прожил почти 20 лет, они поженились в 1997.

В 1999 году де Ниро уже подавал на развод, но через пять лет пара вновь поженилась. У де Ниро и Хайтауэр двое детей.

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