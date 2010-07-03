Актера Джеймса Франко обвиняют в сексуальных домогательствах

Фото: ТАСС/Aaron Poole/Zuma

Американского актера Джемса Франко, сыгравшего главную роль в фильме "127 часов", обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинения также получили его коллеги по школе актерского мастерства, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В суд округа Лос-Анджелес обратились две ученицы школы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал. Женщины заявили, что на курсах их склонили к участию в прослушиваниях и киносъемках сексуального характера. Взамен им обещали роли в кинокартинах, съемки которых так и не начались.

В отношении Франко уже выдвигались обвинения схожего характера, в том числе со стороны Титер-Каплан.

Ранее оперный певец Пласидо Доминго ушел из нью-йоркской "Метрополитен Оперы" из-за обвинений в сексуальных домогательствах со стороны восьми певиц и одной танцовщицы.