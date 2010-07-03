Пласидо Доминго уходит из "Метрополитен Оперы"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго уходит из нью-йоркской "Метрополитен Оперы". Исполнитель не будет участвовать в премьере "Макбет", намеченной на 25 сентября, сказано в заявлении театра.

"Метрополитен Опера" подтверждает, что Пласидо Доминго согласился выйти из всех будущих постановок", – цитирует сообщение администрации РИА Новости. Как уточнили в театре, решение "вступает в силу незамедлительно".

"Театр и господин Доминго пришли к согласию, что он должен был уйти", – пояснили в "Метрополитен Опере", не приводя других подробностей.

Ранее сообщалось, что опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии отменили концерты с участием Доминго из-за скандала. Как писало АР, восемь певиц и одна танцовщица утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны певца. По их словам, эти случаи произошли в разное время с 1980-х годов.

78-летний Доминго отверг обвинения в домогательствах. В Опере Лос-Анджелеса, где певец работает более 30 лет, пообещали привлечь независимого юриста для проверки скандальной информации.