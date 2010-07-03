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Москва 24

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03:38

Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала

происшествия общество культура концерты за рубежом город

03:38

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго, который запланирован в Москве на 17 октября, пока отменять не планируют.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе концертной площадки Крокус Сити Холл, "все остается в силе".

Ранее опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии отменили концерты с участием Доминго.

По данным АР, восемь певиц и одна танцовщица подвергались сексуальным домогательствам со стороны певца в разное время с 1980-х годов.

Сам 78-летний Доминго отверг обвинения. В Опере Лос-Анджелеса, где более 30 лет работает певец, обещали привлечь независимого юриста для проверки.

В Москве концерт испанского певца Доминго состоится, несмотря на секс-скандал


Ранее журналисты обрушились с критикой на режиссера Квентина Тарантино, обвинив его в садизме по отношению к женщинам.

Отдельной претензией к Тарантино стало длительное сотрудничество с продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в домогательствах и изнасиловании.

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происшествия общество культура концерты за рубежом город

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