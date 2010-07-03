Звезду сериала "Клава, давай!" обвинили в приставаниях к таксисту

Фото: ТАСС/Krista Kennell/ABACA USA/Empics Entertainment
Департамент полиции Лос-Анджелеса намерен арестовать актера Энди Дика, которого обвиняют в домогательствах к таксисту.
По данным портала TMZ, инцидент произошел еще весной 2018 года. Мужчина ехал домой на такси. Во время поездки он якобы схватил водителя за промежность. Оскорбленный таксист обратился в полицию.
Представитель комедийного актера не стал комментировать ситуацию.
Актер живет в Лос-Анджелесе. Он разведен, его сын проживает с матерью.
Дик уже имел проблемы с законом. Его арестовывали по подозрению в хранении наркотиков и организации оргий. Также его обвиняли в нарушении общественного порядка и пребывании в состоянии опьянения в общественном месте. В 2014 году его арестовали по подозрению в краже колье за тысячу долларов у человека, с которым столкнулся на Голливудском бульваре.
53-летний актер получил известность благодаря ролям в сериалах "Клава, давай!", "Скорая помощь", "Звездный путь: Вояджер", "Восьмое чувство". Также снимался в фильмах "Рабство", "Расстояние", "Дорожное приключение", "Небесный замок Лапута". Персонаж с именем Энди Дик упоминается в сериях мультфильмов "Американский папаша" и "Гриффины".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.