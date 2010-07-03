Звезду сериала "Клава, давай!" обвинили в приставаниях к таксисту

Фото: ТАСС/Krista Kennell/ABACA USA/Empics Entertainment

Департамент полиции Лос-Анджелеса намерен арестовать актера Энди Дика, которого обвиняют в домогательствах к таксисту.

По данным портала TMZ, инцидент произошел еще весной 2018 года. Мужчина ехал домой на такси. Во время поездки он якобы схватил водителя за промежность. Оскорбленный таксист обратился в полицию.

Представитель комедийного актера не стал комментировать ситуацию.

Актер живет в Лос-Анджелесе. Он разведен, его сын проживает с матерью.

Дик уже имел проблемы с законом. Его арестовывали по подозрению в хранении наркотиков и организации оргий. Также его обвиняли в нарушении общественного порядка и пребывании в состоянии опьянения в общественном месте. В 2014 году его арестовали по подозрению в краже колье за тысячу долларов у человека, с которым столкнулся на Голливудском бульваре.

53-летний актер получил известность благодаря ролям в сериалах "Клава, давай!", "Скорая помощь", "Звездный путь: Вояджер", "Восьмое чувство". Также снимался в фильмах "Рабство", "Расстояние", "Дорожное приключение", "Небесный замок Лапута". Персонаж с именем Энди Дик упоминается в сериях мультфильмов "Американский папаша" и "Гриффины".

