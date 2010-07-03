Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

14:21
14:21
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах еще 11 женщин, сообщает Associated Press.
Певица Анджела Тернер Уилсон и десять женщин, пожелавших сохранить анонимность, заявили агентству, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.
"Мой начальник сказал мне, что они старались не отправлять привлекательных молодых женщин в гримерку к нему из-за его поведения", – приводятся слова одной из опрошенных сотрудниц театра, пожелавшей остаться неназванной.
По словам девушки, оперный певец был известен тем, что слишком близко подходил, мог обнять и поцеловать.
13 августа восемь певиц и одна танцовщица заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго.
Женщины утверждают, что домогательства происходили в течение примерно 30 лет с конца 1980-х годов. Три женщины заявили, что Доминго пытался их поцеловать, одна – что певец рукой залез ей под юбку. Семь из девяти женщин заявили, что после того, как они отвергли Доминго, их карьере был нанесен ущерб.
Несколько женщин рассказали о дискомфорте из-за постоянных заигрываний со стороны испанца. Одна из них сообщила, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.
Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
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