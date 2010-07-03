Закрыто дело Кевина Спейси о домогательствах

С актера Кевина Спейси сняли обвинения в домогательстве
В США закрыли дело против актера Кевина Спейси, обвинявшегося в домогательстве, сообщает телеканал Москва 24.
21-летний Уильям Литтл, который утверждал, что пострадал от действий актера, добровольно отказался от гражданского иска. Обвинитель не стал давать показания о пропавшем мобильном телефоне. По мнению адвокатов Спейси, устройство могло содержать информацию, которая поддерживает версию о невиновности.
Впервые обвинения о сексуальных домогательствах со стороны артиста поступили в прокуратуру Лос-Анджелеса в апреле 2018 года. Первым в домогательствах Спейси обвинил американский актер Энтони Рэпп.
Позднее Спейси признался в своей гомосексуальности, а его представитель заявил, что актер обратится за лечением.
По данным СМИ, о домогательствах со стороны Спейси также заявили восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик". Они рассказали, что артист прикасался к людям и делал неприличные замечания.
Карьера актера оказалась на грани краха. Netflix решил убрать персонажа Спейси – президента США Фрэнка Андервуда – в последнем сезоне сериала "Карточный домик".
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