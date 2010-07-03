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Москва 24

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07:44

Закрыто дело Кевина Спейси о домогательствах

культура

07:44

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С актера Кевина Спейси сняли обвинения в домогательстве

В США закрыли дело против актера Кевина Спейси, обвинявшегося в домогательстве, сообщает телеканал Москва 24.

21-летний Уильям Литтл, который утверждал, что пострадал от действий актера, добровольно отказался от гражданского иска. Обвинитель не стал давать показания о пропавшем мобильном телефоне. По мнению адвокатов Спейси, устройство могло содержать информацию, которая поддерживает версию о невиновности.

Впервые обвинения о сексуальных домогательствах со стороны артиста поступили в прокуратуру Лос-Анджелеса в апреле 2018 года. Первым в домогательствах Спейси обвинил американский актер Энтони Рэпп.

Позднее Спейси признался в своей гомосексуальности, а его представитель заявил, что актер обратится за лечением.

По данным СМИ, о домогательствах со стороны Спейси также заявили восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик". Они рассказали, что артист прикасался к людям и делал неприличные замечания.

Карьера актера оказалась на грани краха. Netflix решил убрать персонажа Спейси – президента США Фрэнка Андервуда – в последнем сезоне сериала "Карточный домик".

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