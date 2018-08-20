Новый фильм с участием Кевина Спейси собрал 126 долларов в день премьеры

Фото: AP/Joel Ryan

Фильм "Клуб миллиардеров" (Billionaire Boys Club) с участием актера Кевина Спейси собрал 126 долларов в день премьеры в США.

Премьера фильма прошла в восьми кинотеатрах в разных частях США. При этом картина не вышла в прокат в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, передает "Комсомольская правда".

За второй день проката лента собрала еще 161 доллар. Таким образом, в среднем за выходные в каждом из кинотеатров фильм собрал около 53 долларов. С учетом стоимости билета в пять долларов это означает, что каждый сеанс посетили примерно шесть человек.

Помимо Спейси в фильме также снялись Эмма Роберс, Сьюки Уотерхаус и Энсел Элгорт. Компания Vertical Entertainment решила выпустить "Клуб миллиардеров" в прокат, несмотря на скандал с домогательствами с участием Спейси, объяснив это вложенным в картину трудом других актеров.

Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2017 года. Об одном из случаев рассказал актер Энтони Рэпп. Инцидент произошел в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси отверг обвинения и одновременно признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако к первому обвинению присоединились другие кинодеятели, включая членов съемочной группы сериала "Карточный домик".