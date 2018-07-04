Кевина Спейси обвинили в трех новых сексуальных домогательствах

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Британская полиция начала расследование трех новых обвинений в сексуальных домогательствах со стороны американского актера Кевина Спейси, сообщает "Газета.ру".

В апреле этого года в лондонскую полицию обратился мужчина, который заявил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в 1996 году в Вестминстере. До этого, в феврале, еще двое сообщили о подобных действиях актера: один заявил о домогательствах в Глостере в 2013 году, другой – о случае в Ламбете в 2008-м.

Адвокаты Спейси отказались от комментировать эту информацию.

Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в ноябре 2017 года после заявления Энтони Рэппа. Обвинения актера подтвердили другие кинодеятели, а также члены съемочной группы сериала "Карточный домик".

Ранее сообщалось, что актер после скандала о домогательствах появится на экранах в киноленте "Клуб миллиардеров". Кинокомпания решила выпустить фильм в прокат, учитывая труд других актеров, которые могут пострадать из-за Спейси.