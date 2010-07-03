Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

10:59
10:59
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Восемь певиц и одна танцовщица заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского певца Пласидо Доминго, пишет Associated Press.
Женщины утверждают, что домогательства происходили в течение примерно 30 лет с конца 1980-х годов. Три женщины говорят, что Доминго пытался их поцеловать, одна – что певец рукой залез ей под юбку. Случаи якобы имели место в том числе на территории Соединенных Штатов. Семь из девяти собеседниц агентства заявили, что после того, как они отвергли Доминго, их карьере был нанесен ущерб
В материале AP сказано, что разрешение на публикацию своего имени дала только одна из пострадавших – это певица Патриция Вульф, выступавшая вместе с Доминго в Вашингтоне.
Несколько женщин рассказали о дискомфорте из-за постоянных заигрываний со стороны испанца. Одна из них сообщила, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.
AP опросило нескольких музыкантов, певцов, танцовщиков и сотрудников сцены, работавших с Доминго. 30 из них заявили, что в их присутствии тот порой вел себя непристойно, проявляя настойчивый интерес к молодым женщинам. Сам Доминго отверг все обвинения, добавив, что вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.
Ранее журналисты британской газеты The Guardian и американской New York Post обрушились с критикой на режиссера Квентина Тарантино, обвинив его в садизме по отношению к женщинам. В частности, режиссеру припомнили вырванные глаза персонажа Дэрил Ханны в картине "Убить Билла", а также сцену избиения героини Дианы Крюгер в фильме "Омерзительная восьмерка".
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