Сын Владимира Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него

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Сын советского и российского актера театра и кино Владимира Конкина заявил, что тот девять раз выстрелил в него. Об этом Ярослав Конкин рассказал в эфире телешоу "Пусть говорят".

Мужчина отметил, что конфликт произошел несколько лет назад. Конкин-старший стрелял в сына из травматического оружия.

"Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо", – подчеркнул он.

Владимир Конкин известен по ролям в фильмах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".

22 сентября прошлого года 32-летнюю дочь Владимира Конкина доставили в больницу, врачи поставили ей предварительный диагноз "утопление в пресной воде". Несмотря на действия медиков, женщина скончалась.

В правоохранительных органах заявили, что погибшая – София Конкина. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело. Материалы дела передали в центральный аппарат СК после обращения артиста.