В крови погибшей дочери артиста Конкина нашли алкоголь и снотворное – СМИ

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В крови погибшей в фитнес-центре дочери артиста Владимира Конкина Софии обнаружили снотворное и алкоголь, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Да, в крови Софии Конкиной был обнаружен алкоголь и снотворное", – сказал собеседник агентства, добавив, что расследование продолжается.

22 сентября из фитнес-центра Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Медикам спасти женщину не удалось.

СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.