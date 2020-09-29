Дочь Конкина могли убить – адвокат

Фото: телеграм-канал "112"

Дочь актера Владимира Конкина Софию могли убить, считает адвокат семьи Юлия Нитченко. По ее мнению, речь может идти о заказном убийстве, сообщает РЕН ТВ.

"Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому", – заявила юрист, добавив, что эту информацию будут проверять с помощью следственных органов.

Нитченко уверена, что произошедшее не является несчастным случаем или самоубийством.

22 сентября из фитнес-центра Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Медикам спасти женщину не удалось.

СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.