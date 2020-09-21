Мужчина скончался после прыжка с Крымского моста в Москву-реку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы скончался мужчина, который спрыгнул с Крымского моста в воду, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

"К месту происшествия на катере выехали спасатели, которые подняли с поверхности воды тело мужчины 60–65 лет без признаков жизни. Были проведены реанимационные действия, но он так и не пришел в сознание. Медики констатировали смерть", – рассказал собеседник агентства.

К месту происшествия следует полиция.

Ранее туристка из Новосибирска погибла в Республике Алтай, когда захотела переплыть реку Катунь. Перед смертью путешественница записала видео, где показала реку, заявив, что намерена преодолеть бурное течение.