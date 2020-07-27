Мужчина с 13-летним сыном утонули в реке под Вологдой

13:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина и его 13-летний сын утонули в реке в Великоустюгском районе Вологодской области, сообщает РИА Новости.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". По данным следствия, 47-летний мужчина отдыхал на даче в деревне Пайкино вместе с супругой, сыном и родственницей.
Около 19:00 отец пошел купаться, а его сын остался на берегу реки. Мать ребенка отлучилась на несколько минут, а когда вернулась, не обнаружила на берегу ни одного из них. На следующий день тела утонувших обнаружили в воде.
На месте происшествия работают следователи. Телесных повреждений у погибших не обнаружили. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти обоих.
В июне спасатели обнаружили тело пропавшего ребенка в реке Угре в Смоленской области. Мальчик пропал 11 июня в поселке Всходы Угранского района, спустя два дня его тело оказалось в пяти километрах ниже по течению от места исчезновения школьника. Признаков насильственной смерти на нем не было.
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