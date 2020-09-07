На Алтае туристка сняла место своей гибели за несколько минут до смерти

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Туристка из Новосибирска погибла в Республике Алтай, когда захотела переплыть реку Катунь. Перед смертью путешественница записала видео, где показала реку, заявив, что намерена преодолеть бурное течение, передают "Вести".

"Вот здесь зайду и спокойненько поплыву. Потом меня прибьет вон к тем камням через пару дней", – говорила в ролике женщина.

По информации на сайте управления МЧС по Республике Алтай, 43-летняя туристка из Новосибирска хотела проплыть вдоль берега реки Катунь, так как хорошо умела плавать. "16-летнюю дочку своих знакомых она попросила снять это на видео. Женщину подхватило сильное течение, и ее стало уносить на стремнину", – заявили спасатели.



Согласно данным экстренных служб, незамедлительно были организованы поисковые работы. "Возможно, у себя на родине вы переплывали реки и озера, которые значительно шире. Но Катунь – горная река, ее истоки находятся на леднике", – обратили внимание спасатели.

Ранее мужчина с 13-летним сыном утонули в реке под Вологдой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".