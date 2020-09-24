Полицейские начали проверку после гибели дочери артиста Владимира Конкина

Фото: facebook.com/konkinasofia

Полиция начала проверку в связи с гибелью дочери артиста Владимира Конкина Софии. Об этом Агентству "Москва" сказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ранее из ГКБ имени Боткина в реанимацию поступила София Конкина, которой поставили диагноз "утопление в пресной воде".

"Погибшая была доставлена с улицы Красной Пресни, дома 24. Обстоятельства гибели неизвестны. По данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении.

Причина смерти 32-летней девушки устанавливается.

София Конкина является дочерью актера, заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Конкина. Он стал известен благодаря роли Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя".

В июне СК начал проверку по факту гибели троих детей в водоемах под Солнечногорском.