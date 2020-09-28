Уголовное дело возбуждено по факту смерти дочери актера Конкина

15:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели дочери актера Владимира Конкина после посещения фитнес-клуба в Москве, сообщает ТАСС.
Дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи изучают должностные инструкции для сотрудников фитнес-клуба, чтобы установить виновных в произошедшем.
32-летнюю женщину доставили из фитнес-клуба (Красная Пресня, дом 24) в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную помощь, она умерла.
Погибшей является София Конкина – дочь заслуженного артиста РФ Владимира Конкина, известного по фильмам "Как закалялась сталь", "Аты-баты, шли солдаты" и "Место встречи изменить нельзя".
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