Глава СК взял на контроль дело о смерти дочери актера Конкина

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели дочери актера Владимира Конкина Софии, сообщает пресс-служба СКР.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении по городу Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 238 УК РФ", – говорится в сообщении.

22 сентября из фитнес-центра Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Медикам спасти женщину не удалось.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.