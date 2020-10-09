Материалы дела о гибели дочери актера Конкина переданы в центральный аппарат СК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Материалы уголовного дела о гибели дочери актера Владимира Конкина переданы в центральный аппарат СК после обращения артиста. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"В связи с обращением актера Владимира Конкина к председателю СК России Александру Бастрыкину глава ведомства поручил передать материалы уголовного дела для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата СК", – говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил тщательно отработать все возможные версии гибели дочери актера, отметили в пресс-службе.

Ранее адвокат актера Юлия Нитченко сообщила, что Владимир Конкин написал заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой проверить версию об убийстве своей дочери. Нитченко заявила, что у людей, которых они подозревают, нет алиби.

Кроме того, адвокат рассказала, что Софию Конкину могли отравить. Также Нитченко сообщила, что смерть женщины произошла в результате умышленных действий третьих лиц.

22 сентября 32-летнюю женщину доставили в больницу, врачи поставили ей предварительный диагноз "утопление в пресной воде". Несмотря на действия медиков, женщина скончалась. В правоохранительных органах заявили, что погибшая – София Конкина. По факту смерти Конкиной было возбуждено уголовное дело.