Материалы дела о гибели дочери актера Конкина переданы в центральный аппарат СК

10:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Материалы уголовного дела о гибели дочери актера Владимира Конкина переданы в центральный аппарат СК после обращения артиста. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"В связи с обращением актера Владимира Конкина к председателю СК России Александру Бастрыкину глава ведомства поручил передать материалы уголовного дела для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата СК", – говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил тщательно отработать все возможные версии гибели дочери актера, отметили в пресс-службе.
Ранее адвокат актера Юлия Нитченко сообщила, что Владимир Конкин написал заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой проверить версию об убийстве своей дочери. Нитченко заявила, что у людей, которых они подозревают, нет алиби.
Кроме того, адвокат рассказала, что Софию Конкину могли отравить. Также Нитченко сообщила, что смерть женщины произошла в результате умышленных действий третьих лиц.
22 сентября 32-летнюю женщину доставили в больницу, врачи поставили ей предварительный диагноз "утопление в пресной воде". Несмотря на действия медиков, женщина скончалась. В правоохранительных органах заявили, что погибшая – София Конкина. По факту смерти Конкиной было возбуждено уголовное дело.
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