Конкин написал главе СК письмо с просьбой проверить версию об убийстве дочери

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Артист Владимир Конкин написал заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой проверить версию об убийстве своей дочери Софии Конкиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Юлию Нитченко.

"Мы подали заявление Бастрыкину через интернет-приемную. Его приняли и зарегистрировали в установленном законом порядке. Мы считаем, что в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), есть основания для проверки версии об умышленном убийстве дочери моего доверителя", – рассказала адвокат.

Нитченко заявила, что у людей, которых они подозревают, нет алиби.

Ранее адвокат рассказала, что Софию Конкину могли отравить. Также Нитченко сообщила, что смерть женщины произошла в результате "умышленных действий третьих лиц".

22 сентября 32-летнюю женщину доставили в больницу, врачи поставили ей предварительный диагноз "утопление в пресной воде". Несмотря на действия медиков, женщина скончалась. В правоохранительных органах заявили, что погибшая – София Конкина. По факту смерти Конкиной возбуждено уголовное дело.