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Москва 24

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Происшествия

11:58

Правоохранители проверяют информацию о попытке похищения внучки актера Конкина

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проводится проверка информации о попытке похищения малолетней внучки актера Владимира Конкина на похоронах ее матери Софии Конкиной, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

О попытке похищения 29 сентября в сюжете одного из федеральных каналов рассказала помощница артиста. Инцидент якобы произошел на территории Пятницкого кладбища.

Собеседник агентства заявил, что личности возможных злоумышленников не установлены. Выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Похищение человека".

22 сентября 32-летнюю женщину доставили в больницу, врачи поставили ей предварительный диагноз "утопление в пресной воде". Несмотря на действия медиков, женщина скончалась.

В правоохранительных органах заявили, что погибшая – София Конкина. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело. Материалы дела передали в центральный аппарат СК после обращения артиста.

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