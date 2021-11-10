Три человека получили ранения во время съемок фильма "Неудержимые-4" в Греции – СМИ

Фото: кадр из фильма "Неудержимые"; режиссер – Сильвестр Сталлоне; производство – Millennium Films

Три члена съемочной группы пострадали на съемках фильма "Неудержимые-4" в Греции, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает местный телеканал Mega.

Отмечается, что технический сотрудник, оператор и каскадер Джейсона Стэтхэма получили травмы в Салониках, где проходили съемки картины. Один из техников получил серьезные повреждения при падении с судна. Врачи оценивают его состояние как критическое.

По данным телеканала, оператор получил травму, когда каскадер ехал задним ходом на автомобиле. Сам же каскадер пострадал при прыжке с одной машины на другую.

"Несмотря на травмы на съемочной площадке фильма, съемки "Неудержимых-4" продолжаются в обычном режиме", – сообщает канал.

22 октября стало известно о трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках вестерна "Ржавчина". В результате выстрела из реквизитного оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, также ранение получил режиссер Джоэл Соуса.

Помощник режиссера Дэйв Холлс, передавший револьвер Алеку Болдуину, признался в нарушении правил безопасности на съемках. По словам участника съемочной группы, он не удостоверился, что специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид проверила револьвер, из которого позднее был произведен выстрел.