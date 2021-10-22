Кинокритик Шнейдеров рассказал, что ждет Болдуина, застрелившего оператора на съемках

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Убийство оператора на съемках вестерна "Ржавчина" никак не отразится на карьере Алека Болдуина. Такое мнение Общественной службе новостей высказал кинокритик Давид Шнейдеров.

О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках фильма, стало известно 22 октября. Из-за неправильной работы оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соус: он был ранен в ключицу.

Позже шериф округа Санта-Фе сообщил, что выстрел из пистолета совершил актер Алек Болдуин.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, трагическое происшествие не повлияет на карьеру Болдуина, поскольку вина лежит не на актере, а на координаторе по оружию, который положил в патрон слишком много пороха.

Шнейдеров пояснил, что в фильмах стреляют не холостыми а заряженными патронами, просто кладут в них небольшое количество пороха. Благодаря этому патрон падает, не долетая до человека.

"Выстрел холостого патрона всегда виден, профессионалы его отличат. Это ошибка координатора и пиротехника, из-за чего пуля пролетела больше расстояния и попала в оператора, который стоял в этом же направлении. На карьере Алека Болдуина это не отразится. Понятно, что увольняют координатора по оружию и пиротехников, но на карьере актеров это не отражается", – считает кинокритик.

Он напомнил, что похожий инцидент произошел на съемках фильма "Ворон" в 1993 году. Тогда в результате выстрела погиб сын Брюса Ли – 28-летний актер Брендон Ли.

Семья Брендона Ли также прокомментировала происшествие с Болдуином. Сообщение появилось на странице в Twitter, которую ведет сестра покойного актера Шеннон.

"Мы искренне сочувствуем семье Алины Хатчинс, Джоэлу Соуза и всем, кто причастен к инциденту на съемках фильма Раст. Никто и никогда не должен умереть от выстрела на съемочной площадке. И точка", – написали родственники Брендона Ли.

Издание Newsweek отмечает, слова поддержки и соболезнования также выразили многие пользователи Twitter. Среди них актеры и другие известные личности.

Известно, что в отношение Алекса Болдуина не выдвинули обвинений. Правоохранительные органы опросили актера, после чего отпустили его. Полиция выясняет, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.

