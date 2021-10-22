Кинокритик Шнейдеров рассказал, что ждет Болдуина, застрелившего оператора на съемках

15:43
Фото: twitter.com/Reuters
Убийство оператора на съемках вестерна "Ржавчина" никак не отразится на карьере Алека Болдуина. Такое мнение Общественной службе новостей высказал кинокритик Давид Шнейдеров.
О трагедии с участием голливудского актера Алека Болдуина, произошедшей на съемках фильма, стало известно 22 октября. Из-за неправильной работы оружия погибла оператор картины Галина Хатчинс, родившаяся в СССР. Травму также получил режиссер ленты Джоэл Соус: он был ранен в ключицу.
Позже шериф округа Санта-Фе сообщил, что выстрел из пистолета совершил актер Алек Болдуин.
По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, трагическое происшествие не повлияет на карьеру Болдуина, поскольку вина лежит не на актере, а на координаторе по оружию, который положил в патрон слишком много пороха.
Шнейдеров пояснил, что в фильмах стреляют не холостыми а заряженными патронами, просто кладут в них небольшое количество пороха. Благодаря этому патрон падает, не долетая до человека.
"Выстрел холостого патрона всегда виден, профессионалы его отличат. Это ошибка координатора и пиротехника, из-за чего пуля пролетела больше расстояния и попала в оператора, который стоял в этом же направлении. На карьере Алека Болдуина это не отразится. Понятно, что увольняют координатора по оружию и пиротехников, но на карьере актеров это не отражается", – считает кинокритик.
Он напомнил, что похожий инцидент произошел на съемках фильма "Ворон" в 1993 году. Тогда в результате выстрела погиб сын Брюса Ли – 28-летний актер Брендон Ли.
Семья Брендона Ли также прокомментировала происшествие с Болдуином. Сообщение появилось на странице в Twitter, которую ведет сестра покойного актера Шеннон.
"Мы искренне сочувствуем семье Алины Хатчинс, Джоэлу Соуза и всем, кто причастен к инциденту на съемках фильма Раст. Никто и никогда не должен умереть от выстрела на съемочной площадке. И точка", – написали родственники Брендона Ли.
Издание Newsweek отмечает, слова поддержки и соболезнования также выразили многие пользователи Twitter. Среди них актеры и другие известные личности.
Известно, что в отношение Алекса Болдуина не выдвинули обвинений. Правоохранительные органы опросили актера, после чего отпустили его. Полиция выясняет, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.
Актер Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма
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