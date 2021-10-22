Появилось первое фото Болдуина после убийства оператора

11:30
Фото: youtube.com/KHOU 11
В СМИ появилось первое фото американского актера Алека Болдуина после смертельного инцидента на съемочной площадке в Нью-Мексико, в результате которого погибла оператор.
Sheriff’s office: Star’s ‘prop firearm’ kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI— Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021
Фото поделилось издание Santa Fe New Mexican. На нем актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе. Он разговаривал с кем-то по мобильному телефону.
По лицу актера видно, что он глубоко потрясен случившимся. Также сообщается, что после выстрела Болдуин эмоционально отреагировал на произошедшее, был в слезах и убит горем. Он добровольно отправился в управление шерифа и дал показания следователям.
Журналисты попытались на месте получить комментарий Болдуина, однако безуспешно. Правоохранители, в свою очередь, пытаются выяснить, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.
Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.
Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.
В то же время участвующая в съемках фильма актриса Фрэнсис Фишер отрицает, что режиссер фильма находится в больнице. По ее словам, его выписали. Она призвала журналистов исправить ложные сообщения о происшествии.
Хатчинс родом из Советского Союза. Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.
Новости мира: два человека получили огнестрельные ранения на съемках фильма с Болдуином
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