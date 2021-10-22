Убитая на съемках фильма в США женщина родилась и выросла в СССР

Фото: instagram.com/halynahutchins

Кинооператор Галина Хатчинс, которую случайно застрелили на съемках фильма "Ржавчина" в США, родом из Советского Союза. Об этом говорится на персональном сайте Хатчинс.

"Родом из Украины Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками", – говорится на сайте.

Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.

Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

Тяжелое ранение получила 42-летняя Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось ее спасти. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.

Позже стало известно, что выстрел совершил актер Алек Болдуин.

