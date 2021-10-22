Выстрел, убивший оператора на съемках фильма в США, совершил актер Алек Болдуин

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Выстрел из пистолета, жертвой которого на съемках вестерна "Ржавчина" в США стала женщина-оператор, совершил актер Алек Болдуин. Об этом со ссылкой на заявление шерифа округа Санта-Фе сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.

Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.

Тяжелое ранение получила 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачи не смогли спасти ее.

Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу. По информации журнала Hollywood Reporter, он находится в критическом состоянии.