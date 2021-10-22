Полиция опросила и отпустила Болдуина после инцидента на съемочной площадке

10:28
Фото: ТАСС/ Zuma
Правоохранительные органы опросили и отпустили актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), сообщает ТАСС.
"Болдуин опрошен следователями и отпущен. Никто не был арестован и никому не было предъявлено обвинений", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, однако пуля и осколки задели двоих человек.
Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось ее спасти. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.
Хатчинс родом из Советского Союза. Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.
Актер Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма
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