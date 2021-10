В Сети появилось видео с места происшествия на съемках фильма с Болдуином

В Сети появилось видео с места трагедии на съемочной площадке фильма с участием американского актера Алека Болдуина. На кадрах с высоты видно территорию, где произошла трагедия. Сейчас там работают полицейские.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6