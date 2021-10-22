В Сети появилось видео с места происшествия на съемках фильма с Болдуином

Фото: youtube/KHOU 11

В Сети появилось видео с места трагедии на съемочной площадке фильма с участием американского актера Алека Болдуина. На кадрах с высоты видно территорию, где произошла трагедия. Сейчас там работают полицейские.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6 — Reuters (@Reuters) October 22, 2021



Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен картины "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, однако пистолет оказался заряжен: пуля и осколки задели двоих человек.

Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.

По последним данным, Болдуина допросили и отпустили. Обвинений пока не предъявлено, никто не арестован.

