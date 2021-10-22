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Происшествия

11:42

В Сети появилось видео с места происшествия на съемках фильма с Болдуином

происшествия культура кино

Фото: youtube/KHOU 11

В Сети появилось видео с места трагедии на съемочной площадке фильма с участием американского актера Алека Болдуина. На кадрах с высоты видно территорию, где произошла трагедия. Сейчас там работают полицейские.


Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен картины "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, однако пистолет оказался заряжен: пуля и осколки задели двоих человек.

Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.

По последним данным, Болдуина допросили и отпустили. Обвинений пока не предъявлено, никто не арестован.

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