В Сети появилось видео с места происшествия на съемках фильма с Болдуином

11:42
Фото: youtube/KHOU 11
В Сети появилось видео с места трагедии на съемочной площадке фильма с участием американского актера Алека Болдуина. На кадрах с высоты видно территорию, где произошла трагедия. Сейчас там работают полицейские.
Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6— Reuters (@Reuters) October 22, 2021
Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен картины "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, однако пистолет оказался заряжен: пуля и осколки задели двоих человек.
Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.
По последним данным, Болдуина допросили и отпустили. Обвинений пока не предъявлено, никто не арестован.
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