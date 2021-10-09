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Артисты и зрители рассказали о трагедии во время спектакля в Большом театре

Трагическая случайность? Подробности гибели актера на сцене Большого театра
происшествия культура

В Большом театре 9 октября во время спектакля "Садко" погиб актер Евгений Кулеш. Мужчину придавило декорацией, спасти его не удалось. Спектакль сразу же остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Рассказываем подробности ЧП.

Фото: vk.com/kulya_1983

Погиб при смене декораций

Во время спектакля "Садко", который показывали в Большом театре в субботу, 9 октября, погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.

Евгений Кулеш в 2009 году окончил хореографический факультет Московского государственного института культуры. С 2002-го начал выходить на сцену Большого театра в качестве артиста мимического ансамбля. Имя артиста в 2013 году появлялось в криминальных сводках: тогда на него напали неизвестные, жестоко избили и ограбили. Врачам чудом удалось спасти мужчину.

Кулеш отодвигал расположенный на сцене трон, в это же время начала спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед в сторону зрительного зала.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что мужчина скончался на месте происшествия. Гибель актера подтвердили и в Большом театре.

Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала.
из сообщения пресс-службы Большого театра

Столичная прокуратура из-за случившегося начала проверку. Ее ход и результаты находятся на контроле ведомства.

Из-за случившегося доследственную проверку организовал и Следственный комитет Москвы, заявила Иванова.

В пресс-службе театра подчеркнули, что оказывают всю необходимую помощь правоохранителям. Кроме того, показ спектакля "Садко", запланированный на 10 октября, отменили. Стоимость купленных билетов зрителям обещали вернуть.

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

"Не рассчитал или перепутал"

Видео, на котором запечатлен момент ЧП на сцене Большого театра, быстро разлетелось по СМИ и соцсетям. На кадрах можно заметить, что смена конструкции проходила штатно, она не падала. Источник "Интерфакса" рассказал, что погибший актер замешкался и не заметил, как сверху опускается рампа. Якобы мужчине кричали об этом, но он не услышал, потому что было шумно.

В свою очередь, коллега погибшего (имя не называется. – Прим. ред.), который в момент трагедии находился на сцене, в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал, что актеру действительно кричали "Отходи!". По его словам, все произошло мгновенно и никто не успел ничего понять.

То ли артист что-то перепутал и попал под эту стену… Он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и отошел назад. И вот на него эта стена и наехала… Но стенка не упала на сцену. Если бы она обрушилась, жертв было бы намного больше. В этот момент на сцене в "Садко" находится много народу – человек 20–30.
коллега погибшего

Он также добавил, что на каждом спектакле театра дежурит скорая помощь. По словам мужчины, правило ввели больше года назад, но даже это не помогло спасти артиста – медики сразу же констатировали смерть.

"Там же декорация тонн, наверное, десять весит", – уточнил собеседник "МК".

Одна из зрительниц спектакля на своей странице в Facebook описала происходящие в тот вечер события.

"Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места... Вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, волхв [исполнитель роли. – Прим. ред.] закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал", – поделилась женщина.

По ее словам, зрители поначалу восприняли происходящее как часть режиссерского замысла, но сразу после инцидента объявили антракт. О гибели актера женщина узнала от охранника на выходе из театра.

Аналогичную версию событий рассказал Москве 24 и другой зритель. "Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля", – поделился очевидец.

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

"Техника безопасности страдает"

Народный артист России и экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе предположил, что в случившемся обвинят либо самого погибшего артиста, либо рабочего со сцены. По его словам, смена декораций – технически сложный процесс и никто не застрахован от происшествий. Однако Цискаридзе рассказал, что во время этого артистов не должно быть на сцене.

Во время любой смены декораций сначала дается заглушка – занавес, который перекрывает все происходящее на сцене. Затем все артисты должны уйти, и только потом конструкции начинают двигаться. По правилам этот процесс должен контролировать не только режиссер-постановщик, но и два дополнительных режиссера. Но в Большом техника безопасности, к сожалению, страдает.
Николай Цискаридзе
народный артист России

Иначе считает оперный певец, заслуженный артист РФ Дмитрий Ульянов. По его мнению, вопросам безопасности в Большом театре уделяется пристальное внимание, а артисты подписывают все необходимые инструкции по безопасности.

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