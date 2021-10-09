Артисты и зрители рассказали о трагедии во время спектакля в Большом театре

В Большом театре 9 октября во время спектакля "Садко" погиб актер Евгений Кулеш. Мужчину придавило декорацией, спасти его не удалось. Спектакль сразу же остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Рассказываем подробности ЧП.



Погиб при смене декораций

Во время спектакля "Садко", который показывали в Большом театре в субботу, 9 октября, погиб 37-летний актер Евгений Кулеш.



Евгений Кулеш в 2009 году окончил хореографический факультет Московского государственного института культуры. С 2002-го начал выходить на сцену Большого театра в качестве артиста мимического ансамбля. Имя артиста в 2013 году появлялось в криминальных сводках: тогда на него напали неизвестные, жестоко избили и ограбили. Врачам чудом удалось спасти мужчину.



Кулеш отодвигал расположенный на сцене трон, в это же время начала спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед в сторону зрительного зала.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что мужчина скончался на месте происшествия. Гибель актера подтвердили и в Большом театре.





из сообщения пресс-службы Большого театра Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала.

Столичная прокуратура из-за случившегося начала проверку. Ее ход и результаты находятся на контроле ведомства.

Из-за случившегося доследственную проверку организовал и Следственный комитет Москвы, заявила Иванова.

В пресс-службе театра подчеркнули, что оказывают всю необходимую помощь правоохранителям. Кроме того, показ спектакля "Садко", запланированный на 10 октября, отменили. Стоимость купленных билетов зрителям обещали вернуть.



"Не рассчитал или перепутал"

Видео, на котором запечатлен момент ЧП на сцене Большого театра, быстро разлетелось по СМИ и соцсетям. На кадрах можно заметить, что смена конструкции проходила штатно, она не падала. Источник "Интерфакса" рассказал, что погибший актер замешкался и не заметил, как сверху опускается рампа. Якобы мужчине кричали об этом, но он не услышал, потому что было шумно.

В свою очередь, коллега погибшего (имя не называется. – Прим. ред.), который в момент трагедии находился на сцене, в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал, что актеру действительно кричали "Отходи!". По его словам, все произошло мгновенно и никто не успел ничего понять.





коллега погибшего То ли артист что-то перепутал и попал под эту стену… Он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и отошел назад. И вот на него эта стена и наехала… Но стенка не упала на сцену. Если бы она обрушилась, жертв было бы намного больше. В этот момент на сцене в "Садко" находится много народу – человек 20–30.

Он также добавил, что на каждом спектакле театра дежурит скорая помощь. По словам мужчины, правило ввели больше года назад, но даже это не помогло спасти артиста – медики сразу же констатировали смерть.

"Там же декорация тонн, наверное, десять весит", – уточнил собеседник "МК".

Одна из зрительниц спектакля на своей странице в Facebook описала происходящие в тот вечер события.

"Это было ужасно. Мы пришли в Большой театр, сели на свои места... Вдруг в первой же сцене, когда опускались декорации, а внутри было столпотворение актеров и рабочих сцены по задумке режиссера, волхв [исполнитель роли. – Прим. ред.] закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр замолчал, занавес упал", – поделилась женщина.

По ее словам, зрители поначалу восприняли происходящее как часть режиссерского замысла, но сразу после инцидента объявили антракт. О гибели актера женщина узнала от охранника на выходе из театра.

Аналогичную версию событий рассказал Москве 24 и другой зритель. "Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля", – поделился очевидец.



"Техника безопасности страдает"

Народный артист России и экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе предположил, что в случившемся обвинят либо самого погибшего артиста, либо рабочего со сцены. По его словам, смена декораций – технически сложный процесс и никто не застрахован от происшествий. Однако Цискаридзе рассказал, что во время этого артистов не должно быть на сцене.





Николай Цискаридзе народный артист России Во время любой смены декораций сначала дается заглушка – занавес, который перекрывает все происходящее на сцене. Затем все артисты должны уйти, и только потом конструкции начинают двигаться. По правилам этот процесс должен контролировать не только режиссер-постановщик, но и два дополнительных режиссера. Но в Большом техника безопасности, к сожалению, страдает.

Иначе считает оперный певец, заслуженный артист РФ Дмитрий Ульянов. По его мнению, вопросам безопасности в Большом театре уделяется пристальное внимание, а артисты подписывают все необходимые инструкции по безопасности.

