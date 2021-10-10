Большой театр отменил воскресный показ оперы "Садко"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Большой театр России отменил воскресный показ оперы "Садко" после гибели артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Большой театр принял решение об отмене спектакля "Садко" 10 октября в 19:00", – говорится в сообщении.

В театре уточнили, что зрители смогут вернуть купленные билеты через кассы.

Декорация упала на 37-летнего актера мимического ансамбля во время оперы "Садко" в Большом театре. По словам очевидца, в результате обрушения конструкции актер скончался.

По факту произошедшего следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели актера. Кроме того, проверку организовала и столичная прокуратура.

