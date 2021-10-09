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Происшествия

09 октября, 22:00

Прокуратура Москвы опубликовала фотографии со сцены Большого театра, где погиб актер

происшествия

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура опубликовала снимки со сцены Большого театра, где во время спектакля погиб артист. Фотографии ведомство выложило в своем телеграм-канале.

На данный момент на месте происшествия находится исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

Ранее сообщалось, что СК проведет доследственную проверку по факту смерти 37-летнего артиста во время спектакля в Большом театре.

Декорация упала на 37-летнего актера мимического ансамбля во время оперы "Садко". По словам очевидца, в результате обрушения конструкции актер скончался.

Однако другие очевидцы писали в соцсетях, что декорация не упала, а опустилась как обычно, но артист не успел отойти. Зрители сначала решили, что произошедшее – часть представления.

В связи с происшествием зрителей попросили покинуть зал. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В театре подтвердили гибель артиста при смене декораций во время постановки "Садко".

По данным источника в правоохранительных органах, погибший артист Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, сообщает ТАСС.

"Вместо того, чтобы пройти вперед – в сторону зрителей, он пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху", – отметил источник.

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