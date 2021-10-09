СК проведет доследственную проверку по факту смерти артиста в Большом театре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

СК проведет доследственную проверку по факту смерти 37-летнего артиста во время спектакля в Большом театре, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Декорация упала на 37-летнего актера мимического ансамбля во время оперы "Садко" в Большом театре. По словам очевидца, в результате обрушения конструкции актер скончался.

Однако другие очевидцы писали в соцсетях, что декорация не упала, а опустилась как обычно, но артист не успел отойти. Зрители сначала решили, что произошедшее – часть представления.

В связи с происшествием зрителей попросили покинуть зал. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Сообщается, что в театре подтвердили гибель артиста при смене декораций во время постановки "Садко".

На данный момент на месте происшествия работают следователи, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Администрация театра оказывает все необходимое содействие.