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В мире

13:06

В Батуми обрушилась часть жилого дома

происшествия за рубежом

Видео: Москва 24

Часть жилого дома обрушилась в центре Батуми. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв из-за утечки газа, заявила исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе.

"Возможно, произошел взрыв газа. Не могу пока точно сказать. Что я могу сказать точно, так это то, что здание не было аварийным", – приводит ее слова РИА Новости.

Очевидцы происшествия рассказали о сильном взрыве, после которого корпус здания начал обрушаться.

По информации местных СМИ, после обрушения дома были спасены ребенок и мужчина, их госпитализировали. О точном количестве пострадавших пока неизвестно. Из-под завалов доносятся голоса о помощи.

"В Батуми из-под развалин семиэтажного дома доносятся голоса людей, призывающих на помощь. Спасатели и мирные жители расчищают территорию от завалов, чтобы спасти людей", – сообщает местное телевидение "Рустави 2".

Ранее сообщалось, что один человек пострадал из-за взрыва газа в жилом доме в Тбилиси. В квартире, где все произошло, волной вынесло стену.

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