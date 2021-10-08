В Батуми обрушилась часть жилого дома

13:06
"Возможно, произошел взрыв газа. Не могу пока точно сказать. Что я могу сказать точно, так это то, что здание не было аварийным", – приводит ее слова РИА Новости.
Очевидцы происшествия рассказали о сильном взрыве, после которого корпус здания начал обрушаться.
По информации местных СМИ, после обрушения дома были спасены ребенок и мужчина, их госпитализировали. О точном количестве пострадавших пока неизвестно. Из-под завалов доносятся голоса о помощи.
"В Батуми из-под развалин семиэтажного дома доносятся голоса людей, призывающих на помощь. Спасатели и мирные жители расчищают территорию от завалов, чтобы спасти людей", – сообщает местное телевидение "Рустави 2".
Ранее сообщалось, что один человек пострадал из-за взрыва газа в жилом доме в Тбилиси. В квартире, где все произошло, волной вынесло стену.
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