Трое детей и взрослый пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Фото: Главное управление МЧС по Республике Ингушетия

Взрыв газа случился в частном доме в селе Катышево в Ингушетии. Об этом сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС.

По имеющейся информации, инцидент произошел в 03:00 на улице Олигова в доме 16.

"В результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении", – рассказали в МЧС.

При взрыве пострадали взрослый и трое детей. Они были госпитализированы с травмами средней и тяжелой степени.

Ранее взрыв газа произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Инцидент произошел на второй технологической линии. В результате случившегося никто не пострадал.