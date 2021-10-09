Число жертв обрушения дома в Батуми возросло до шести человек

В больнице скончалась женщина, которую достали из-под обломков рухнувшего дома в Батуми. Таким образом, число жертв возросло до шести человек, двое из которых – несовершеннолетние.

По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, под завалами находятся как минимум еще три человека. Их поиски продолжаются. Сейчас основная версия причины обрушения – это ремонт на первом этаже. Его делали с нарушениями правил безопасности. Полицейские уже задержали владельца квартиры и двоих рабочих. Им грозит от 2 до 10 лет тюрьмы. 11 октября в Грузии объявлен днем траура по погибшим.

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